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Відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У швейцарському Ньоні пройшла процедура жеребкування 1/4 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.

Кривдник донецького “Шахтаря” італійська “Рома” на цій стадії змагатиметься із каталонською “Барселоною”.

Інші пари виглядають так:

“Севілья” — “Баварія”
“Ювентус” — “Реал”
“Ліверпуль” — “Манчестер Сіті”.

Процедуру жеребкування проводив посол фіналу Ліги чемпіонів, наставник збірної України — Андрій Шевченко.

Відзначимо, що перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 3 і 4 квітня, матчі-відповіді — 10 і 11 квітня.

Як повідомляв УНН, УЄФА 15 березня розпочав офіційний прийом заявок на отримання квитків на фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві 26 травня.

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