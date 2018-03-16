Відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У швейцарському Ньоні пройшла процедура жеребкування 1/4 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.
Кривдник донецького “Шахтаря” італійська “Рома” на цій стадії змагатиметься із каталонською “Барселоною”.
Інші пари виглядають так:
“Севілья” — “Баварія”
“Ювентус” — “Реал”
“Ліверпуль” — “Манчестер Сіті”.
Процедуру жеребкування проводив посол фіналу Ліги чемпіонів, наставник збірної України — Андрій Шевченко.
Відзначимо, що перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 3 і 4 квітня, матчі-відповіді — 10 і 11 квітня.
Як повідомляв УНН, УЄФА 15 березня розпочав офіційний прийом заявок на отримання квитків на фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві 26 травня.