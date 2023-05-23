Состоялось 16 боевых столкновений на пяти направлениях: где находится эпицентр боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на пяти направлениях. Как сообщили в Генштабе, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, передает УНН.
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"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло 16 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", - сообщили в Генштабе.
Напомним
Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 204 360 человек, 3789 танков и сотен единиц военной техники.