Состоялось 16 боевых столкновений на пяти направлениях: где находится эпицентр боевых действий

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"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло 16 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", - сообщили в Генштабе.

Напомним

Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 204 360 человек, 3789 танков и сотен единиц военной техники.