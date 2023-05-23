Відбулось 16 бойових зіткнень на п'яти напрямках: де знаходиться епіцентр бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на п'яти напрямках. Як повідомили у Генштабі, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, передає УНН.
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"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 16 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 204 360 осіб, 3789 танків та сотень одиниць військової техніки.