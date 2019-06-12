Отбор на Евро-2020: Германия и Северная Ирландия продолжили победное шествие

Германия в Майнце на "Опель Арене" деклассировала Эстонию - 8:0. Марко Ройс и Серж Гнарби оформили по дублю. Также забивал Горетца, Гюндоган, Вернер и Сане.

Северная Ирландия только благодаря взятию ворот на 86 минуте получил три очка в гостевой встрече против Беларуси - 0:1. Автором победного гола стал Макнейр.

Отметим, что у Северной Ирландии 12 очков в 4-х проведенных матчах, а у Германии - 9 в трех. Далее идут голландцы - 3 пункта, а белорусы и эстонцы не набрали ни одного балла.