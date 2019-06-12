Відбір на Євро-2020: Німеччина та Північна Ірландія продовжили переможну ходу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В черговий змагальний день відбіркового турніру до чемпіонату Європи з футболу-2020 пройшли поєдинки в групі С, передає УНН.
Німеччина в Майнці на "Опель Арені" декласувала Естонію – 8:0. Марко Ройс та Серж Гнарбі оформили по дублю. Також забивав Горетца, Гюндоган, Вернер і Сане.
Північна Ірландія тільки завдяки взяттю воріт на 86 хвилині здобув три очки в гостьовій зустрічі проти Білорусії – 0:1. Автором переможного голу став Макнейр.
Відзначимо, що Північна Ірландія має 12 очок в 4-х проведених матчах, а Німеччина – 9 в трьох. Далі йдуть нідерландці – 3 пункти, а білоруси і естонці не набрали жодного балу.