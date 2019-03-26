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Отбор на ЧЕ-2020: травма Роналду и вторая потеря очков действующих чемпионов Европы

Киев • УНН

 • 17168 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В группе соперников сборной Украины в квалификации к чемпионату Европы-2020 в Португалию в гости приехала Сербия, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Отбор на ЧЕ-2020: травма Роналду и вторая потеря очков действующих чемпионов Европы

В дебюте противостояния хозяева получили первую проблему в игре. Вратарь Руй Патрисиу при встрече с оппонентом сбил его — арбитр указал на 11-мутрову точку с которой точным был Тадич. После этого действующие чемпионы Европы создали две возможности которым с трудом справился кипер. Далее последовала еще одна неприятность для португальцев — лидер хозяев Криштиану Роналду получил травму и покинул поле.

Несмотря на это Португалия сумела выровнять положение на табло еще до отдыха — автором гола стал Данилу (42 мин). Однако на три очка португальцам не удалось наиграть — 1:1.

Заметим, что в таблице группы В Португалия с 2-мя пунктами занимает третью строчку, а Сербия 1 пункт в 1-м матче — четвертая.

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