Відбір на ЧЄ-2020: травма Роналду і друга втрата очок чинних чемпіонів Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У групі суперників збірної України у кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 до Португалії в гості завітала Сербія, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У дебюті протистояння господарі отримали першу проблему у грі. Воротар Руй Патрісіу при побаченні з опонентом збив його — арбітр вказав на 11-мутрову точку з якої влучним був Тадіч. Після цього чинні чемпіони Європи створили дві нагоди з якими із труднощами впорався кіпер. Далі послідкувала ще одна неприємність для португальців — лідер господарів Кріштіану Роналду отримав травму та покинув поле.
Попри це Португалія зуміла вирівняти становище на табло ще до відпочинку — автором голу став Данілу (42 хв). Однак на три очки португальцям не вдалося награти — 1:1.
Зауважимо, що в таблиці групи В Португалія з 2-ма пунктами займає третій рядок, а Сербія має 1 пункт в 1-му матчі — четверта.