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Відбір на ЧЄ-2020: травма Роналду і друга втрата очок чинних чемпіонів Європи

Київ • УНН

 • 17168 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У групі суперників збірної України у кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 до Португалії в гості завітала Сербія, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Відбір на ЧЄ-2020: травма Роналду і друга втрата очок чинних чемпіонів Європи

У дебюті протистояння господарі отримали першу проблему у грі. Воротар Руй Патрісіу при побаченні з опонентом збив його — арбітр вказав на 11-мутрову точку з якої влучним був Тадіч. Після цього чинні чемпіони Європи створили дві нагоди з якими із труднощами впорався кіпер. Далі послідкувала ще одна неприємність для португальців — лідер господарів Кріштіану Роналду отримав травму та покинув поле.

Попри це Португалія зуміла вирівняти становище на табло ще до відпочинку — автором голу став Данілу (42 хв). Однак на три очки португальцям не вдалося награти — 1:1.

Зауважимо, що в таблиці групи В Португалія з 2-ма пунктами займає третій рядок, а Сербія має 1 пункт в 1-му матчі — четверта.

Українські Національні Новини

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