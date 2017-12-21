Расходы и поступления бюджета Киева планируются на уровне 49 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Киевский городской совет принял расходы и поступления бюджета Киева на 2018 год на уровне 49 млрд гривен. Об этом заявил председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников, сообщает корреспондент УНН.
"... Киевсовет принял бюджет города на 2018 год. В следующем году планируется 49 млрд гривен поступлений и, столько же и расходов. Если говорить об отраслях, то основные: образование - более 13,6 миллиарда, более 9 млрд - медицина, почти 8,7 млрд - социальная защита, на транспорт - 5 млрд и на строительство планируется более 8 млрд. То есть два крупных проекта остаются - строительство метро на Виноградарь и Подольско-Воскресенский мост", - рассказал Странников.
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Кроме того, он добавил, что после Нового года Киевсовет сможет пересмотреть бюджет, когда станут известны "остатки бюджета 2017".
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"Мы будем корректировать входные остатки, что планируется на начало января 2018 - ожидаем более 1-1,5 миллиарда гривен остатков. Я думаю, что в феврале-марте мы вернемся к внесению изменений в бюджет", - резюмировал Странников.
Напомним, Киевсовет принял бюджет города на 2018 год.