Расходы и поступления бюджета Киева планируются на уровне 49 млрд гривен

"... Киевсовет принял бюджет города на 2018 год. В следующем году планируется 49 млрд гривен поступлений и, столько же и расходов. Если говорить об отраслях, то основные: образование - более 13,6 миллиарда, более 9 млрд - медицина, почти 8,7 млрд - социальная защита, на транспорт - 5 млрд и на строительство планируется более 8 млрд. То есть два крупных проекта остаются - строительство метро на Виноградарь и Подольско-Воскресенский мост", - рассказал Странников.

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Кроме того, он добавил, что после Нового года Киевсовет сможет пересмотреть бюджет, когда станут известны "остатки бюджета 2017".

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"Мы будем корректировать входные остатки, что планируется на начало января 2018 - ожидаем более 1-1,5 миллиарда гривен остатков. Я думаю, что в феврале-марте мы вернемся к внесению изменений в бюджет", - резюмировал Странников.

Напомним, Киевсовет принял бюджет города на 2018 год.