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Видатки та надходження бюджету Києва плануються на рівні 49 млрд гривен

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Київська міська рада ухвалила видатки та надходження бюджету Києва на 2018 рік на рівні 49 мільярдів гривен. Про це заявив голова бюджетної комісії Київради Андрій Странніков, повідомляє кореспондент УНН.

Видатки та надходження бюджету Києва плануються на рівні 49 млрд гривен

“...Київрада ухвалила бюджет міста на 2018 рік. У наступному році планується 49 мільярдів гривень надходжень і, стільки ж і витрат. Якщо говорити про галузі, то основні: освіта — понад 13,6 мільярда, понад 9 мільярдів — медицина, майже 8,7 мільярдів — соціальний захист, на транспорт — 5 мільярдів і на будівництво планується понад 8 мільярдів. Тобто два великих проекти залишаються — будівництво метро на Виноградар та Подільско-Воскресеньский міст”, — розповів Странніков.

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Окрім того, він додав, що після Нового року Київрада зможе переглянути бюджет, коли стануть відомі “залишки бюджету 2017”.

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“Ми будемо корегувати вхідні залишки, що планується на початок січня 2018 року — очікуємо понад 1-1,5 мільярди гривень залишків. Я думаю, що в лютому-березні ми повернемося до внесення змін в бюджет”, — резюмував Странніков.

Нагадаємо, Київрада ухвалила бюджет міста на 2018 рік.

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