Вида о видео с возгласом "Слава Украине": это была благодарность украинцам

"Это было не политическое послание, а просто благодарность за поддержку со стороны Украины, где мы много лет играли. Мы не хотели никого обидеть. У меня много друзей и в Украине, и в России, и я горжусь этой дружбой. Мне нравится российское гостеприимство на ЧМ, и я искренне надеюсь, что это послание не будет истолковано иначе, чем просто выражение благодарности нашим друзьям в Украине за их поддержку - не в игре с Россией, а во время всего чемпионата", - рассказал футболист.

Напомним, 7 июля сборная Хорватия в серии пенальти обыграла Россию - и после матча экс-игрок "Динамо" Вида и скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

Вместе с тем, Федерация футбола Украины направила в ФИФА и УЕФА письменные обращения с тем, чтобы защитить Виду от возможных санкций за поздравления Украины.

Президент ФФУ Андрей Павелко публично выступил в защиту хорватского футболиста, отметив, что "Вида имеет полное право выражать свое уважение к Украине и украинских болельщиков".

В ФК "Динамо Киев" ситуацию до сих пор официально не прокомментировали.

А по словам политолога Владимира Цыбулько, братья Суркисы тоже должны были бы заступиться за Виду, однако они этого не сделали, поскольку имеют пророссийские взгляды.