Віда про відео з вигуком “Слава Україні”: це була подяка українцям

“Це було не політичне послання, а просто подяка за підтримку з боку України, де ми багато років грали. Ми не хотіли нікого образити. У мене багато друзів і в Україні, і в Росії, і я пишаюся цією дружбою. Мені подобається російська гостинність на ЧС, і я щиро сподіваюся, що це послання не буде розтлумачене інакше, ніж просто вираження подяки нашим друзям в Україні за їхню підтримку — не в грі з Росією, а під час усього чемпіонату”, — розповів футболіст.

Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватія в серії пенальті обіграла Росію — і після матчу екс-гравець “Динамо” Віда та скаут київського клубу Огнен Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами “Слава Україні!”.

Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, оскільки організація розцінила його звернення як політичний жест. Хорватський футбольний союз також попередив Вукоєвича про неприпустимість політичних послань під час ЧС-2018.

Разом з тим, Федерація футболу України скерувала до ФІФА та УЄФА письмові звернення із тим, щоб захистити Віду від можливих санкцій за привітання України.

Президент ФФУ Андрій Павелко публічно виступив на захист хорватського футболіста, зауваживши, що “Віда має повне право висловлювати свою повагу до України та українських вболівальників”.

У ФК “Динамо Київ” ситуацію до цього часу офіційно не прокоментували.

А за словами політолога Володимира Цибулька, брати Суркіси теж мали би вступитися за Віду, однак вони цього не зробили, бо мають проросійські погляди.