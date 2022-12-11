От вооруженной агрессии россии в Украине пострадало 1298 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. По меньшей мере 1298 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии. Об этом в Telegram сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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"Более 1298 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 11 декабря 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 443. Не претерпели изменений и данные относительно раненых – 855", – говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 426, Харьковской – 267, Киевской – 117, Запорожской – 78, Николаевской – 77, Херсонской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 33.
Пропавшими без вести считаются 327 детей, еще 13 124 – депортированы.
Эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Из–за бомбардировок и обстрелов повреждено 3126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.
Напомним
Украинских подростков вывозят из захваченной Луганской области в чечню для "патриотического воспитания".