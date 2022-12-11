Від збройної агресії росії в Україні постраждало 1298 дітей

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"Більше ніж 1298 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 11 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 443. Не зазнали змін і дані щодо поранених – 855", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 426, Харківській – 267, Київській – 117, Запорізькій – 78, Миколаївській – 77, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 33.

Зниклими безвісти вважаються 327 дітей, ще 13 124 – депортовані.

Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 3126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.

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