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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 11755 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 127710 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 133358 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 13:05 • 113760 просмотра

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С сегодняшнего дня в Украине начинает работать независимый оператор газотранспортной системы

С сегодняшнего дня в Украине начинает работать независимый оператор газотранспортной системы

Киев  •  УНН

 • 13204 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2020 в Украине полноценно начинает работать оператор газотранспортной системы, сообщает УНН.

"Оператор ГТС Украины" создан в рамках андбандлингу, то есть это отделение деятельности по транспортировке природного газа от его добычи и поставки. Осуществляется во исполнение ст. 9 Директивы 2009/73 / ЕС.

Транспортировкой газа отныне будет заниматься "Оператор ГТС Украины", а "Нафтогаз" потерял право собственности на газотранспортную систему - ее правообладателем стало государство в лице Министерства финансов через ОАО "Магистральные газопроводы Украины".

Анбандлинг происходил по модели ISO (Independent System Operator) с переходом в OU (Ownership unbundling).
В конце 2019 секретариат Энергетического сообщества ЕС одобрил выдачу сертификации оператору газотранспортной системы Украины, что означает разрешение на транспортировку газа в ЕС.
Возглавляет "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

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