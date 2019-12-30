С сегодняшнего дня в Украине начинает работать независимый оператор газотранспортной системы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2020 в Украине полноценно начинает работать оператор газотранспортной системы, сообщает УНН.
"Оператор ГТС Украины" создан в рамках андбандлингу, то есть это отделение деятельности по транспортировке природного газа от его добычи и поставки. Осуществляется во исполнение ст. 9 Директивы 2009/73 / ЕС.
Транспортировкой газа отныне будет заниматься "Оператор ГТС Украины", а "Нафтогаз" потерял право собственности на газотранспортную систему - ее правообладателем стало государство в лице Министерства финансов через ОАО "Магистральные газопроводы Украины".
Анбандлинг происходил по модели ISO (Independent System Operator) с переходом в OU (Ownership unbundling).
В конце 2019 секретариат Энергетического сообщества ЕС одобрил выдачу сертификации оператору газотранспортной системы Украины, что означает разрешение на транспортировку газа в ЕС.
Возглавляет "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.