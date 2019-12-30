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Від сьогодні в Україні починає працювати незалежний оператор газотранспортної системи

Від сьогодні в Україні починає працювати незалежний оператор газотранспортної системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня 2020 року в Україні повноцінно починає працювати оператор газотранспортної системи, повідомляє УНН.

“Оператор ГТС України” створений в рамках андбандлінгу, тобто це відокремлення діяльності з транспортування природного газу від його видобутку та постачання. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.

Транспортуванням газу відтепер буде займатися “Оператор ГТС України”, а “Нафтогаз” втратив право власності на газотранспортну систему — її правовласником стала держава в особі Міністерства фінансів через ПАТ “Магістральні газопроводи України”.

Анбандлінг відбувався за моделлю ISO (Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling).
Наприкінці 2019 року секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС схвалив видачу сертифікації оператору газотранспортної системи України, що означає дозвіл на транспортування газу до ЄС.
Очолює “Оператора ГТС України” Сергій Макогон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Запаси газу в ПСГ України на 1 січня складуть близько 19 млрд куб. м - оператор ГТС

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