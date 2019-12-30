Від сьогодні в Україні починає працювати незалежний оператор газотранспортної системи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня 2020 року в Україні повноцінно починає працювати оператор газотранспортної системи, повідомляє УНН.
“Оператор ГТС України” створений в рамках андбандлінгу, тобто це відокремлення діяльності з транспортування природного газу від його видобутку та постачання. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.
Транспортуванням газу відтепер буде займатися “Оператор ГТС України”, а “Нафтогаз” втратив право власності на газотранспортну систему — її правовласником стала держава в особі Міністерства фінансів через ПАТ “Магістральні газопроводи України”.
Анбандлінг відбувався за моделлю ISO (Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling).
Наприкінці 2019 року секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС схвалив видачу сертифікації оператору газотранспортної системи України, що означає дозвіл на транспортування газу до ЄС.
Очолює “Оператора ГТС України” Сергій Макогон.
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