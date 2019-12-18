Запаси газу в ПСГ України на 1 січня складуть близько 19 млрд куб. м - оператор ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України на початок 2020 року становитиме близько 19 млрд куб. м. Про це сьогодні заявив Генеральний директор “Оператора ГТС України” Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.
“Наш пріоритет номер один — з 1 січня забезпечити роботу ГТС в разі відсутності транзиту (газу з РФ — ред.). Ми зробили дуже велику роботу в рамках „Укртрансгазу“ — ми зробили реконструкцію станцій, зробили модернізацію і реконструкцію лінійної частини. „Нафтогаз“ закачав в ПСГ значний об’єм. Ми очікуємо, що на кінець цього року об’єм газу в ПСГ буде близько 19 млн — за нашими розрахунками цього цілком вистачить пройти зиму навіть без будь-якого імпорту”, — сказав Макогон.
Він заявив, що Україна “спокійно пройде цю зиму незалежно від того, буде транзит через нашу територію чи ні”.
Нагадаємо, раніше сьогодні глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв заявив, що шанси продовжити контракт з російською компанією “Газпром” щодо транзиту газу по території України до 1 січня дуже невисокі.