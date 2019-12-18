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Запасы газа в ПХГ Украины на 1 января составят около 19 млрд куб. м - оператор ГТС

Запасы газа в ПХГ Украины на 1 января составят около 19 млрд куб. м - оператор ГТС

Киев  •  УНН

 • 12326 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины на начало 2020 года составит около 19 млрд куб. м. об этом сегодня заявил Генеральний директор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон, передаёт кореспондент УНН.

“Наш приоритет номер один — с 1 января обеспечить работу ГТС в случае отсутствия транзита (газа из РФ — ред.). Мы сделали очень большую работу в рамках „Укртрансгаза“ — мы сделали реконструкцию станций, сделали модернизацию и реконструкцию линейной части. „Нафтогаз“ закачал в ПСГ значительный обьём. Мы ожидаем, что на конец этого года обьём газа в ПСГ будет около 19 млн — по нашим расчётам этого вполне хватит пройти зиму даже без любого импорта”, — сказал Макогон.

Он заявил, что Украина “спокойно пройдёт эту зиму вне зависимости от того, будет транзит через нашу територию или нет”.

Напомним, ранее сегодня глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев заявил, что шансы продлить контракт с российской компанией “Газпром” по транзиту газа по территории Украины до 1 января очень невысокие.

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