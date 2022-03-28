От рук российских оккупантов в Украине погибли уже 143 ребенка - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украине погибли уже 143 детей, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.
Цитата
"По состоянию на 8 час 28 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения российской федерации в Украине погибло 143 ребенка и пострадало 216 детей", - сообщила Омбудсмен в Telegram.
Фактическое количество погибших и раненых детей установить не представляется возможным из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия, отметила она.
Дополнения
Президент Зеленский пригрозил россии отказом от переговоров по обмену пленными из-за похищения оккупантами украинских детей.