От рук российских оккупантов в Украине погибли уже 143 ребенка - Омбудсмен

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"По состоянию на 8 час 28 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения российской федерации в Украине погибло 143 ребенка и пострадало 216 детей", - сообщила Омбудсмен в Telegram.

Фактическое количество погибших и раненых детей установить не представляется возможным из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия, отметила она.

Дополнения

Президент Зеленский пригрозил россии отказом от переговоров по обмену пленными из-за похищения оккупантами украинских детей.