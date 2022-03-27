Зеленський пригрозив росії відмовою від переговорів щодо обміну полоненими через викрадення окупантами українських дітей

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“Я сказав: якщо вони крадуть дітей, ми всіляко, звичайно... Це все закінчиться тим, що не буде жодних переговорів, нічого не буде. Ми звідусіль підемо. Ми ні про що не будемо з ними домовлятися. Ми нічого не закінчимо і нікого не змінимо”, – заявив Президент.

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Зокрема, Глава держави назвав такий крок з боку окупантів скотством, яку бачив ще у Мінському процесі.

“Це скотство я бачив у Мінському процесі. Я назвав це скотством ще тоді. Ми домовилися з путіним у 2019 році, що поміняємо всіх на всіх у найближчі два місяці. Зустріч у нас була у грудні. Ми мали чудовий обмін — близько 110, на мою думку, людей. Залишався ще список з їхнього боку — всі вони ніяк не могли дати, хто ж їхні люди у нас у в'язницях. І так далі і тому подібне.

Наші списки ми передали, копію віддавали до ОБСЄ; копії все я віддав, тому що там ще були і з кримських хлопців питання. Передав про всяк випадок. Ми передали списки туркам, німцям, французам, росіянам. Усім передали – і спеціально ОБСЄ. Щоб не було потім жодних запитань. Усе скінчилося. Нікого вони нам не змінили, жодних усіх на всіх не спрацювало тоді”, – заявив Президент.