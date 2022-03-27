Зеленский пригрозил россии отказом от переговоров по обмену пленными из-за похищения оккупантами украинских детей

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“Я сказал: если они будут воровать детей, мы всячески, конечно… Это все закончится тем, что не будет никаких переговоров, ничего не будет. Мы отовсюду поуходим. Мы ни о чем не будем с ними договариваться. Мы ничего не закончим и никого не поменяем”, – заявил Президент.

Детали

В частности, Глава государства назвал такой шаг со стороны оккупантов скотством, которое видел еще в Минском процессе.

“Это скотство я видел в Минском процессе. Я назвал это скотством еще тогда. Мы договорились с путиным в 2019 году, что поменяем всех на всех в ближайшие два месяца. Встреча у нас была в декабре. У нас был прекрасный обмен — около 110, по-моему, людей. Оставался еще список с их стороны — все никак они не могли дать, кто же их люди у нас в тюрьмах. И так далее, и тому подобное.

Наши списки мы передали, копию отдавали в ОБСЕ; копии все я отдал, т. к. там еще были и по крымским ребятам вопросы. Передал на всякий случай. Мы передали списки туркам, немцам, французам, русским. Всем передали — и специально ОБСЕ. Чтобы не было потом никаких вопросов. Все закончилось. Никого они нам не поменяли, никакие всех на всех не сработало тогда”, – заявил Президент.