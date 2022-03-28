Від рук російських окупантів в Україні загинули вже 143 дитини - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні загинули вже 143 дітей, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.
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"Станом на 8 годину 28 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей", - повідомила Омбудсмен в Telegram.
Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії, зауважила вона.
Доповнення
Президент Зеленський пригрозив росії відмовою від переговорів щодо обміну полоненими через викрадення окупантами українських дітей.