Від рук російських окупантів в Україні загинули вже 143 дитини - Омбудсмен

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"Станом на 8 годину 28 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей", - повідомила Омбудсмен в Telegram.

Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії, зауважила вона.

Доповнення

Президент Зеленський пригрозив росії відмовою від переговорів щодо обміну полоненими через викрадення окупантами українських дітей.