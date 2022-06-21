От рук российских оккупантов в Украине пострадали не менее 910 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Более 910 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации, сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
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"По состоянию на утро 21 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 323. Возросло количество раненых - 587", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей, как отмечается, в Донецкой области – 302, Харьковской – 174, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 19 июня в результате обстрела врагом села Ивановка Изюмского района Харьковской области получила ранение 16-летняя девушка.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как указано, повреждено 2052 учебных заведений. Из них 210 разрушены полностью.