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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Від рук російських окупантів в Україні постраждали щонайменше 910 дітей

Від рук російських окупантів в Україні постраждали щонайменше 910 дітей

Київ • УНН

 • 69407 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Більше ніж 910 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації, повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Цитата

"Станом на ранок 21 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323. Зросла кількість поранених - 587", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей, як зазначається, у Донецькій області - 302, Харківській - 174, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 19 червня внаслідок обстрілу ворогом села Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як вказано, пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.

Українські Національні Новини

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