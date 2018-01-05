От роста цен на топливо страдают трейдеры и АЗС - эксперт

По его словам, подорожание топлива обусловило минимум два фактора: ослабление гривны к доллару и рост цен на нефтепродукты на мировом рынке.

"Сейчас есть внешние факторы, имеется в виду, что продолжается увеличение цены на маркобренд - уже более чем 68 долларов (за баррель - ред.), из-за ситуации в Иране, из-за нестабильности там. И тенденции к увеличению и в дальнейшем сохраняются.

Есть внутренний фактор. Потому что у нас акцизы на дизель и на бензин - они все в евро. То есть, если увеличивается стоимость самого ресурса, то дальше именно доля акциза становится гораздо больше. На заправках люди покупают за гривни, а сейчас немного курс поднялся, и акцизы, которые закреплены в евро, перетягивают на себя сейчас значительную часть", - пояснил он.

И.Чаленко добавил, что в целом зима является мертвым сезоном для трейдеров, и никаких сверхзаработков они не имеют.

"Лучший сезон - это или осень, или весна. И сейчас, когда зима и такие ценники на заправочных станциях, то меньше кому это выгодно - это трейдерам. Они в достаточно невыгодной ситуации. Сейчас и так множество факторов негативно влияют на потребительские возможности", - отметил эксперт.

Напомним, в Украине за последние несколько месяцев топливо подорожало более чем на 7%. В первую очередь эксперты связывают это с ослаблением гривны. АМКУ уже даже начал расследование на предмет возможного ценового сговора отечественных операторов.

Однако, как утверждают аналитики украинского топливного рынка, претензии АМКУ к большим трейдерам (ОККО и WOG) скорее безосновательны и больше похожи на попытку давления, чем на желание действительно разобраться в проблемах подорожание ресурса.