Від росту цін на пальне страждають трейдери та АЗС - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Зростання вартості пального не означає збільшення маржі АЗС. Навпаки, трейдери сьогодні перебувають у найменш вигідному становищі. Про це у коментарі УНН зазначив економічний експерт Ігор Чаленко.
За його словами, подорожчання пального зумовило щонайменше два фактори: ослаблення гривні до долара і зростання цін на нафтопродукти на світовому ринку.
“Зараз є зовнішні фактори, мається на увазі, що продовжується збільшення ціни на маркобренд - уже на понад 68 доларів (за барель - ред.), через ситуацію в Ірані, через нестабільність там. І тенденції до збільшення і надалі зберігаються.
Є внутрішній фактор. Тому що у нас акцизи на дизель і на бензин - вони всі у євро. Тобто, якщо збільшується вартість самого ресурсу, то далі саме частка акцизу стає набагато більшою. На заправках люди купують за гривні, а зараз трохи курс піднявся, і акцизи, які закріплені у євро, перетягують на себе зараз значну частину”, - пояснив він.
І.Чаленко додав, що загалом зима є мертвим сезоном для трейдерів, і жодних надзаробітків вони не мають.
“Найкращий сезон - це або осінь, або весна. І зараз, коли зима і такі цінники на заправних станціях, то найменше кому це вигідно – це трейдерам. Вони у досить невигідній ситуації. Зараз і так безліч факторів негативно впливають на споживацькі можливості”, - зазначив експерт.
Нагадаємо, в Україні за останні кілька місяців паливо подорожчало більш ніж на 7%. У першу чергу експерти пов’язують це з ослабленням гривні. АМКУ вже навіть почав розслідування на предмет можливої цінової змови вітчизняних операторів.
Однак, як стверджують аналітики українського паливного ринку, претензії АМКУ до великих трейдерів (ОККО і WOG) швидше безпідставні і більше схожі на спробу тиску, аніж бажання дійсно розібратися в проблемах подорожчання ресурсу.