От ракетных ударов армии рф по Украине погибли уже 77 человек - представитель ООН

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«В результате российских ударов по гражданской инфраструктуре в Украине с октября погибли по меньшей мере 77 мирных жителей и погрузили миллионы людей в чрезвычайные трудности», - сообщил он.



Детали



По его словам, из-за этих ударов миллионы людей оказались в тяжелой ситуации и ужасающих условиях. В общем, все это поднимает серьезные проблемы в рамках международного гуманитарного права.

«С начала октября российские войска запускали ракеты примерно раз в неделю с целью разрушить украинскую энергосеть, парализовав энерго- и теплоснабжение страны», - добавил представитель ООН.

Дополнение

Массированный ракетный обстрел по Украине, который произошел 23 ноября, привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций.