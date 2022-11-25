От ракетных ударов армии рф по Украине погибли уже 77 человек - представитель ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк сообщил, что в результате вражеских обстрелов по гражданской инфраструктуре в Украине с октября погибли по меньшей мере 77 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
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«В результате российских ударов по гражданской инфраструктуре в Украине с октября погибли по меньшей мере 77 мирных жителей и погрузили миллионы людей в чрезвычайные трудности», - сообщил он.
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По его словам, из-за этих ударов миллионы людей оказались в тяжелой ситуации и ужасающих условиях. В общем, все это поднимает серьезные проблемы в рамках международного гуманитарного права.
«С начала октября российские войска запускали ракеты примерно раз в неделю с целью разрушить украинскую энергосеть, парализовав энерго- и теплоснабжение страны», - добавил представитель ООН.
Дополнение
Массированный ракетный обстрел по Украине, который произошел 23 ноября, привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций.