Від ракетних ударів армії рф по Україні загинули вже 77 осіб - представник ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів по цивільній інфраструктурі в Україні з жовтня загинуло щонайменше 77 мирних жителів. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
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«У результаті російських ударів по цивільній інфраструктурі в Україні з жовтня загинуло щонайменше 77 мирних жителів і занурили мільйони людей у надзвичайні труднощі», - повідомив він.
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За його словами, через ці удари мільйони людей опинилися у важкій ситуації і жахливих умовах. Загалом усе це порушує серйозні проблеми в рамках міжнародного гуманітарного права.
«З початку жовтня російські війська запускали ракети приблизно раз на тиждень з метою зруйнувати українську енергомережу, паралізувавши енерго- та теплопостачання країни», - додав представник ООН.
Доповнення
Масований ракетний обстріл по Україні, який відбувся 23 листопада, призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій.