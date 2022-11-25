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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Від ракетних ударів армії рф по Україні загинули вже 77 осіб - представник ООН

Від ракетних ударів армії рф по Україні загинули вже 77 осіб - представник ООН

Київ • УНН

 • 645694 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів по цивільній інфраструктурі в Україні з жовтня загинуло щонайменше 77 мирних жителів. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Цитата

«У результаті російських ударів по цивільній інфраструктурі в Україні з жовтня загинуло щонайменше 77 мирних жителів і занурили мільйони людей у надзвичайні труднощі», - повідомив він.

Деталі

За його словами, через ці удари мільйони людей опинилися у важкій ситуації і жахливих умовах. Загалом усе це порушує серйозні проблеми в рамках міжнародного гуманітарного права.

«З початку жовтня російські війська запускали ракети приблизно раз на тиждень з метою зруйнувати українську енергомережу, паралізувавши енерго- та теплопостачання країни», - додав представник ООН.

Доповнення

Масований ракетний обстріл по Україні, який відбувся 23 листопада, призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій.

Українські Національні Новини

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