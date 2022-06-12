С начала вторжения рф в Украину в Донецкой области погибли 493 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. С начала вторжения россии в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 493 мирных жителей. Об этом говорится в сообщении главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, передает УНН.
Детали
Кириленко отметил, что в результате российской агрессии в Донецкой области погибли 493 мирных человека, ранены еще 1274.
Он подчеркнул, что пока неизвестно количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
“россия несет смерть и разрушение. Помним!”, — добавил глава ОВА.
Напомним
За 11 июня российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Нетайловом и Старом Караване, еще 10 человек получили ранения.