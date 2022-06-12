Від початку вторгнення рф в Україну на Донеччині загинули 493 мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Від початку вторгнення росії в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань в Донецькій області загинули 493 мирних жителів. Про це йдеться в повідомленні голови Донецької ОВА Павла Кириленка, передає УНН.
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Кириленко зазначив, що внаслідок російської агресії в Донецькій області загинули 493 мирні людини, поранено ще 1274.
Він наголосив, що наразі невідома кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
“росія несе смерть і руйнування. Пам’ятаймо!”, — додав голова ОВА.
Нагадаємо
За 11 червня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Нетайловому і Старому Каравані, ще 10 людей отримали поранення.