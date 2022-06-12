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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Від початку вторгнення рф в Україну на Донеччині загинули 493 мирних жителів

Від початку вторгнення рф в Україну на Донеччині загинули 493 мирних жителів

Київ • УНН

 • 96679 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Від початку вторгнення росії в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань в Донецькій області загинули 493 мирних жителів. Про це йдеться в повідомленні голови Донецької ОВА Павла Кириленка, передає УНН.

Деталі

Кириленко зазначив, що внаслідок російської агресії в Донецькій області загинули 493 мирні людини, поранено ще 1274.

Він наголосив, що наразі невідома кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

“росія несе смерть і руйнування. Пам’ятаймо!”, — додав голова ОВА.

Нагадаємо

За 11 червня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Нетайловому і Старому Каравані, ще 10 людей отримали поранення.

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