С начала войны в Чернигове в результате вражеских обстрелов погибло более 200 гражданских жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. С начала полномасштабной войны, в результате вражеских обстрелов в Чернигове погибли более 200 мирных жителей. Об этом в интервью "Суспільному" сообщил мэр города Владислав Атрошенко, передает УНН.
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"Погибло более двухсот гражданских граждан... Мы хороним по христианским обычаям, но таким немножко способом. Потом мы будем перезахоронять", - сказал Атрошенко.
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Он добавил, что сейчас погибших хоронят в траншеях и на отдельных участках закрытого и уже использованного кладбища. Поскольку центральное городское кладбище располагается на окраине Чернигова, где продолжаются бои.
Мэр также добавил, что разрушение инфраструктуры Чернигова можно оценить в десятки миллиардов гривен. По словам Атрошенко, Чернигов — на третьем месте по разрушениями после Мариуполя и Харькова.
Добавим
Российские оккупанты атаковали артиллерией людей на одной из улиц Чернигова, среди погибших - гражданин США.