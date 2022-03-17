С начала войны в Чернигове в результате вражеских обстрелов погибло более 200 гражданских жителей

Цитата

"Погибло более двухсот гражданских граждан... Мы хороним по христианским обычаям, но таким немножко способом. Потом мы будем перезахоронять", - сказал Атрошенко.

Детали

Он добавил, что сейчас погибших хоронят в траншеях и на отдельных участках закрытого и уже использованного кладбища. Поскольку центральное городское кладбище располагается на окраине Чернигова, где продолжаются бои.

Мэр также добавил, что разрушение инфраструктуры Чернигова можно оценить в десятки миллиардов гривен. По словам Атрошенко, Чернигов — на третьем месте по разрушениями после Мариуполя и Харькова.

Добавим

Российские оккупанты атаковали артиллерией людей на одной из улиц Чернигова, среди погибших - гражданин США.