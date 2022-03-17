Окупанти атакували артилерією Чернігів, серед загиблих – американець
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти атакували артилерією людей на одній із вулиць Чернігова, серед загиблих – громадянин США. Про це повідомив очільник Чернігівської поліції Володимир Нідзельський, інформує УНН.
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"Сьогодні ворог знову підступно атакував мирне населення Чернігова. Ворожа артилерія накрила беззбройних людей просто на вулиці в одному з житлових районів в центрі міста", — написав Нідзельський.
Попередньо відомо, що є загиблі і поранені. Серед загиблих — громадянин США.
Поліція працює на місці події, допомагає потерпілим і фіксує всі обставини воєнного злочину.
Нагадаємо
В Ірпені російські окупанти вбили 51-річного громадянина США Брента Ренауда, журналіста New York Times.