Оккупанты атаковали артиллерией Чернигов, среди погибших – американец
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты атаковали артиллерией людей на одной из улиц Чернигова, среди погибших - гражданин США. Об этом сообщил глава Черниговской полиции Владимир Нидзельский, информирует УНН.
Детали
"Сегодня враг снова коварно атаковал мирное население Чернигова. Вражеская артиллерия накрыла безоружных людей просто на улице в одном из жилых районов в центре города", — написал Нидзельский.
Предварительно известно, что есть погибшие и раненые. Среди погибших — гражданин США.
Полиция работает на месте происшествия, помогает потерпевшим и фиксирует все обстоятельства военного преступления.
Напомним
В Ирпене российские оккупанты убили 51-летнего гражданина США Брента Ренауда, журналиста New York Times.