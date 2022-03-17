Оккупанты атаковали артиллерией Чернигов, среди погибших – американец

Детали

"Сегодня враг снова коварно атаковал мирное население Чернигова. Вражеская артиллерия накрыла безоружных людей просто на улице в одном из жилых районов в центре города", — написал Нидзельский.

Предварительно известно, что есть погибшие и раненые. Среди погибших — гражданин США.

Полиция работает на месте происшествия, помогает потерпевшим и фиксирует все обстоятельства военного преступления.

Напомним

В Ирпене российские оккупанты убили 51-летнего гражданина США Брента Ренауда, журналиста New York Times.