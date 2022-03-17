Від початку війни у Чернігові внаслідок ворожих обстрілів загинуло понад 200 цивільних мешканців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. З початку повномасштабної війни, внаслідок ворожих обстрілів у Чернігові загинули понад 200 цивільних мешканців. Про це в інтерв'ю "Суспільному" повідомив мер міста Владислав Атрошенко, передає УНН.
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"Загинуло більше двохсот цивільних громадян... Ми хоронимо за християнськими звичаями, але у такий трошки спосіб… Потім ми будемо перезахоронювати», — сказав Атрошенко.
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Він додав, що наразі загиблих ховають у траншеях та на окремих ділянках закритого і вже використаного кладовища. Оскільки центральне міське кладовище розташовується на околиці Чернігова, де тривають бої.
Мер також додав, що руйнування інфраструктури Чернігова можна оцінити у десятки мільярдів гривень. За словами Атрошенка, Чернігів — на третьому місці за руйнуваннями після Маріуполя та Харкова.
Додамо
Російські окупанти атакували артилерією людей на одній із вулиць Чернігова, серед загиблих – громадянин США.