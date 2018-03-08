С начала суток в АТО зафиксирован один обстрел позиций ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. На линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня, в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
С начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников. В частности, на Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям Сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал.
Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военные по всей линии разграничения сторон неуклонно соблюдают условия перемирия.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" провели 3 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий.