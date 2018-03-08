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Від початку доби в АТО зафіксовано один обстріл позицій ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню, в мережі Facebook повідомив прес-центр штабу АТО, передає УНН.

Від початку доби зафіксовано один обстріл позицій українських захисників. Зокрема, на Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів вів вогонь по укріпленнях Сил АТО в районі населеного пункту Луганське. Внаслідок цього обстрілу ніхто із українських воїнів не постраждав.

Ситуація перебуває під контролем Збройних Сил України. Наші військові по всій лінії розмежування сторін неухильно дотримуються умов перемир’я.

Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 3 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український військовослужбовець.

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