С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 56079 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 83889 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 99889 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102047 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125358 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112248 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138192 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144725 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130183 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130232 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала текущих суток боевики осуществили 2 прицельных обстрела наших позиций на Донецком направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 2 прицельных обстрела наших позиций на Донецком направлении. С 04.00 враг нарушил режим тишины с СПГ и крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам Богдановки. А с 06.20 с АГС и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вблизи Марьинки. Наши мужественные защитники Украины вели адекватные оборонительные действия, и каждый раз подавляли вражескую активность, применяя дежурные огневые средства, поэтому враждебные обстрелы продолжались 20 - 25 минут", - сообщили в пресс-службе.

По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток потерь среди наших украинских героев нет.

Как сообщал УНН, 12 мая боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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