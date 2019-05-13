С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала текущих суток боевики осуществили 2 прицельных обстрела наших позиций на Донецком направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 2 прицельных обстрела наших позиций на Донецком направлении. С 04.00 враг нарушил режим тишины с СПГ и крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам Богдановки. А с 06.20 с АГС и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вблизи Марьинки. Наши мужественные защитники Украины вели адекватные оборонительные действия, и каждый раз подавляли вражескую активность, применяя дежурные огневые средства, поэтому враждебные обстрелы продолжались 20 - 25 минут", - сообщили в пресс-службе.
По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток потерь среди наших украинских героев нет.
Как сообщал УНН, 12 мая боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.