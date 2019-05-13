Від початку дня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Від початку поточної доби бойовики здійснили 2 прицільні обстріли наших позицій на Донецькому напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службі Міноборони.
"За наявною інформацією, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 2 прицільні обстріли наших позицій на Донецькому напрямку. З 04.00 ворог порушив режим тиші з СПГ та великокаліберних кулеметів по наших оборонцях Богданівки. А з 06.20 з АГС та великокаліберних кулеметів вів вогонь поблизу Мар’їнки. Наші мужні захисники України вели адекватні оборонні дії, та щоразу придушували ворожу активність, застосовуючи чергові вогневі засоби, тому ворожі обстріли тривали 20 – 25 хвилин", - повідомили у прес-службі.
За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби втрат серед наших українських героїв немає.
Як повідомляв УНН, 12 травня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню.