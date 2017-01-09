От переохлаждения в Житомире погиб мужчина
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 9 января. УНН. Мужчина погиб в Житомире в результате переохлаждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Житомира.
Во время патрулирования экипаж полиции получил вызов о том, что неподалеку калитки частного дома лежит мужчина без признаков жизни. Прибывшие на место полицейские признаков жизни у мужчины не зафиксировали. Медики "скорой" констатировали смерть мужчины.
Предварительно, погибшему 35 лет, мужчина проживал неподалеку.
Вероятной причиной смерти стало переохлаждение, подкрепленное состоянием алкогольного опьянения.
Патрульные просят граждан не злоупотреблять алкоголем во время сильных морозов.
Напомним, мертвыми пять мужчин с признаками переохлаждения обнаружили в течение 8 января в Ровенской области.