Від переохолодження в Житомирі загинув чоловік

Під час патрулювання екіпаж поліції отримав виклик про те, що неподалік хвіртки приватного будинку лежить чоловік без ознак життя. Прибулі на місце поліцейські також ознак життя у чоловіка не зафіксували. Медики “швидкої” констатували смерть чоловіка.

Попередньо, загиблому 35 років, чоловік проживав неподалік.

Ймовірною причиною смерті стало переохолодження, підкріплене станом алкогольного сп’яніння.

Патрульні просять громадян не зловживати алкоголем під час сильних морозів.

Нагадаємо, мертвими п’ятьох чоловіків з ознаками переохолодження виявили протягом 8 січня на Рівненщині.