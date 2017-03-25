От обстрела боевиков в Зайцево погибли два человека

Сегодня в 18 часов в Бахмутский отдел полиции поступила информация от военного медика, о том, что по ул. Рыбалко, во дворе частного дома найдены убитые мирные жители - мужчина 1959 года рождения и женщина 1964 года.

Предварительно установлено, что они находились на улице, когда боевики начали минометный обстрел населенного пункта.

На данный момент информации о других погибших или раненых нет. На место происшествия направлены полицейские.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.