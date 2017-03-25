Від обстрілу бойовиків в Зайцеве загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Від обстрілу бойовиків в прифронтовому Зайцеве загинули двоє мирних жителів, передає кореспондент УНН.
Сьогодні о 18 годині в Бахмутський відділ поліції надійшла інформація від військового медика, про те, що по вул. Рибалко, у дворі приватного будинку знайдено вбиті мирні жителі — чоловік 1959 року народження і жінка 1964 року народження.
Попередньо встановлено, що вони перебували на вулиці, коли бойовики почали мінометний обстріл населеного пункту.
На даний момент інформації про інших загиблих або поранених немає. На місце події направлено поліцейські.
Попередня правова кваліфікація — ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.