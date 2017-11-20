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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 83794 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 88825 просмотра

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От нелегальных АГЗС страдает все больше регионов Украины - эксперт

От нелегальных АГЗС страдает все больше регионов Украины - эксперт

Киев  •  УНН

 • 16295 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Бороться с нелегальными газовыми заправками нужно централизованно, иначе их владельцы будут постоянно восстанавливать свою работу после ликвидации. Об этом в своем авторском блоге написал эксперт Артем Куюн, передает УНН.

"Сигналы опасности о неконтролируемом размножение заправок-нелегалов все чаще подают и другие регионы - Днепр, Житомир, Ровно, Луганская область. "Болезнь" прогрессирует не только территориально: все чаще газовые бочки прирастают дизельными, нередко можно встретить и бензин. Чем дольше функционирует этот бизнес, то мощным он становится финансово, формируя в том числе и коррупционный ресурс," - написал А.Куюн.

Он отметил, что ликвидированы нелегальные АГЗП в столице пытаются восстановить свою работу. В Днепре же, кроме нелегальных АГЗС, появились еще и модули с дизелем.

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Эксперт отметил, что решать вопрос ликвидации нелегальных заправок нужно централизованно.

"Эта проблема прямо компрометирует программу по децентрализации госфинансов, в которой одним из ключевых элементов было внедрение "розничного" акциза на нефтепродукты и сжиженный газ. Объем отчислений из центрального бюджета осуществляется на основании показаний кассовых аппаратов на АЗС - чем больше чеков, тем больше денег в местный бюджет.

Проблема в том, что нелегальные станции фискальных чеков, как правило, не дают. Местная власть, нередко обвиняет Киев в недостатке финансирования, сама часто не хочет или боится бороться за свои деньги - ведь надо ссориться с односельчанами и другими уважаемыми людьми в городе, имеют криминальное прикрытие. Поэтому решать этот вопрос нужно централизованно," - резюмировал А.Куюн.

Напомним, Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) инициировала повышение акцизов на автогаз. Представители топливного рынка считают, что такой шаг позволит бороться с нелегальными продавцами ресурса.

Столичные водители, комментируя такую инициативу, отметили, что готовы к повышению цен на сжиженный газ на уровне двух гривен.

Именно на столько и может подорожать ресурс в случае повышения акцизов.

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