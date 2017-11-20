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Від нелегальних АГЗП потерпає все більше регіонів України – експерт

Київ • УНН

 • 16302 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Боротися з нелегальними газовими заправками потрібно централізовано, інакше їх власники будуть постійно відновлювати свою роботу після ліквідації. Про це у своєму авторському блозі написав експерт Артем Куюн, передає УНН.

“Сигнали небезпеки про неконтрольоване розмноження заправок-нелегалів дедалі частіше подають й інші регіони — Дніпро, Житомир, Рівне, Луганська область. "Хвороба" прогресує не лише територіально: дедалі частіше газові бочки приростають дизельними, нерідко можна зустріти й бензин. Що довше функціонує цей бізнес, то могутнішим він стає фінансово, формуючи в тому числі й корупційний ресурс”, — написав А. Куюн.

Він зазначив, що ліквідовані нелегальні АГЗП у столиці намагаються відновити свою роботу. У Дніпрі ж, окрім нелегальних АГЗП, з’явилися ще й модулі з дизелем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько 30% автогазу в регіонах України продають нелегали

Експерт наголосив, що вирішувати питання ліквідації нелегальних заправок потрібно централізовано.

“Ця проблема прямо компрометує програму з децентралізації держфінансів, у якій одним із ключових елементів було впровадження "роздрібного" акцизу на нафтопродукти та скраплений газ. Обсяг відрахувань з центрального бюджету здійснюється на підставі показань касових апаратів на АЗС — що більше чеків, то більше грошей до місцевого бюджету.

Проблема в тому, що нелегальні станції фіскальних чеків, як правило, не дають. Місцева влада, що нерідко звинувачує Київ у нестачі фінансування, сама часто не хоче або боїться боротися за свої гроші — адже треба сваритися з односельцями й іншими шанованими людьми в місті, що мають кримінальне прикриття. Тож вирішувати це питання потрібно централізовано”, — резюмував А.Куюн.

Нагадаємо, Нафтогазова Асоціація України (НАУ) ініціювала підвищення акцизів на автогаз. Представники паливного ринку вважають, що такий крок дозволить боротися з нелегальними продавцями ресурсу.

Столичні водії, коментуючи таку ініціативу, зазначили, що готові до підвищення цін на скраплений газ на рівні двох гривень.

Саме на стільки і може подорожчати ресурс у разі підвищення акцизів.

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