От коронавирусной инфекции в мире умерло уже более 4,9 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире от коронавирусной болезни COVID-19 уже умерло уже 4,9 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 240,826,387 человек, из них выздоровели 218,092,660 человек. Количество умерших возросло до 4,904,703.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,738,585), Индия (34,052,687), Бразилия (21,627,476), Великобритания (8,361,651), Россия (7,925,176), Турция (7,601,626), Франция (7,080,375) и Иран (5,765,904).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (743,880), Бразилии (602,727) и Индии (452,010).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 610 899 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 60 137 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.