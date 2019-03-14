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От болезней, связанных с почками, страдает более 10% населения мира - нефролог

Киев • УНН

 • 18412 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Примерно 10 - 13% населения мира имеют заболевания связаны с почками. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил доктор медицинских наук, нефролог Дмитрий Иванов.

От болезней, связанных с почками, страдает более 10% населения мира - нефролог

"Если опираться на международные данные, то 10-13% от всего населения имеют заболевания связаны с почками. Если брать старшую возрастную категорию, люди старше 60 лет, то количество таких заболеваний возрастает до 30% ", - сообщил он.

По его словам самыми распространенными заболеваниями почек является диабетическая болезнь почек (диабетическая нефропатия), то есть развитие болезни почек в результате сахарного диабета. Из всех случаев заболеваний почек именно на эти приходится 50%.

30% случаев заболеваний почек - это гипертензии нефропатия, то есть развитие болезни почек из-за повышенного артериального давления.

Еще 20% - это, так называемые, настоящие болезни почек поликистоз, аномалия развития органов мочевой системы, дисплазия, то есть врожденные болезни. Малый процент заболеваний составляет пиелонефрит.

К слову, сегодня, 14 марта отмечается Всемирный день почки, который направлен обращать внимание людей на здоровье почек.

Как сообщал УНН, у киевлянки обнаружили хантавирус - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

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