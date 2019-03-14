Від хвороб, пов'язаних з нирками, страждає понад 10% населення світу - нефролог
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Приблизно 10 - 13 % населення світу мають захворювання пов'язані з нирками. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив доктор медичних наук, нефролог Дмитро Іванов.
“Якщо спиратись на міжнародні дані, то 10-13 % від всього населення мають захворювання пов’язані з нирками. Якщо брати старшу вікову категорію, люди понад 60 років, то кількість таких захворювань зростає до 30%”, - повідомив він.
За його словами найпоширенішими захворюваннями нирок є діабетична хвороба нирок (діабетична нефропатія), тобто розвиток хвороби нирок в результаті цукрового діабету. З усіх випадків захворювань нирок саме на ці припадає 50 %.
30% випадків захворювань нирок – це гіпертензії нефропатія, тобто розвиток хвороби нирок через підвищений артеріальний тиск.
Ще 20 % – це, так звані, справжні хвороби нирок: полікістоз, аномалія розвитку органів сечової системи, дисплазія, тобто вроджені хвороби. Малий відсоток захворювань становлять пієлонефрити.
До слова, сьогодні, 14 березня відзначають Всесвітній день нирки, який спрямований звертати увагу людей на здоров’я нирок.
Як повідомляв УНН, у киянки виявили хантавірус - геморагічна гарячка з нирковим синдромом.