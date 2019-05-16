От гриппа с начала эпидсезона в Украине умерли 63 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 63 украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Летальных исходов не зарегистрировано (на прошлой неделе - ред.). С начала эпидемического сезона умерли 63 человека, из них 12 - дети до 17 лет", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Кировоградской области зафиксировали десятую смерть от гриппа - умерла 62-летняя жительница Кропивницкого.
Напомним, с начала эпидемического сезона, то есть с октября прошлого года, гриппом и ОРВИ в Украине переболело 12,1% населения, по состоянию на апрель.