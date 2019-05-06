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На Кіровоградщині зафіксували десяту смерть від грипу

На Кіровоградщині зафіксували десяту смерть від грипу

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 травня. УНН. На Кіровоградщині зафіксували десяту смерть від грипу — померла 62-річна жителька Кропивницького. Про це кореспонденту УНН повідомили в обласному лабораторному центрі.

"З початку епідсезону в області зареєстрували 86 лабораторно підтверджених випадків грипу, з них десять — летальні", - йдеться у повідомленні.

Загалом епідемічна ситуація із ГРВІ на вісімнадцятому тижні 2019 року на Кіровоградщині була спокійною. Показник захворюваності не перевищував епідемічного порогу (мінус 61,3 %).

За медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області з приводу ГРВІ звернулись 1780 хворих, з них 75,8% діти. Всього госпіталізованих — 231.

 Усі захворілі не були щеплені проти грипу.

Нагадаємо, з початку епідемічного сезону грип забрав життя 62 українців.

Українські Національні Новини

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