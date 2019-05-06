На Кіровоградщині зафіксували десяту смерть від грипу
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 травня. УНН. На Кіровоградщині зафіксували десяту смерть від грипу — померла 62-річна жителька Кропивницького. Про це кореспонденту УНН повідомили в обласному лабораторному центрі.
"З початку епідсезону в області зареєстрували 86 лабораторно підтверджених випадків грипу, з них десять — летальні", - йдеться у повідомленні.
Загалом епідемічна ситуація із ГРВІ на вісімнадцятому тижні 2019 року на Кіровоградщині була спокійною. Показник захворюваності не перевищував епідемічного порогу (мінус 61,3 %).
За медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області з приводу ГРВІ звернулись 1780 хворих, з них 75,8% діти. Всього госпіталізованих — 231.
Усі захворілі не були щеплені проти грипу.
Нагадаємо, з початку епідемічного сезону грип забрав життя 62 українців.