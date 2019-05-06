В Кировоградской области зафиксировали десятую смерть от гриппа

"С начала эпидсезона в области зарегистрировали 86 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, из них десять - летальные", - говорится в сообщении.

В общем эпидемическая ситуация с ОРВИ на восемнадцатой неделе 2019 года на Кировоградщине была спокойной. Показатель заболеваемости не превышал эпидемического порога (минус 61,3%).

За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратились 1780 больных, из них 75,8% дети. Всего госпитализированных - 231.

Все заболевшие не были привиты против гриппа.

Напомним, с начала эпидемического сезона грипп унес жизни 62 украинцев.