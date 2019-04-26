Від грипу з початку епідсезону в Україні померли 62 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. З початку епідемічного сезону грип забрав життя 62 українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДУ “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”.
“Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 62 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, із початку епідемічного сезону у жовтні минулого року грип забрав життя вже 60 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років.
Нагадаємо, в Україні за тиждень, з 15 квітня по 21 квітня, внаслідок грипу померли двоє людей.